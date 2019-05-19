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التعادل السلبي يحسم موقعة كييفو فيرونا وسامبدوريا

الأحد 19/مايو/2019 - 04:31 م
التعادل السلبي يحسم موقعة كييفو فيرونا وسامبدوريا
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وكالات
 
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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت كييفو فيرونا بضيفه سامبدوريا، اليوم الأحد، في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي.

وفشل فريق سامبدوريا في استغلال النقص العددي بصفوف كييفو، حيث اضطر الفريق المضيف للعب بـ10  لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فيديريكو باربا.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، كما رفع كييفو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ20 (الأخير).

وكان يوفنتوس حسم التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، فيما هبط كييفو وفروسينوني  رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

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