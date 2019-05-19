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المملكة تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

الأحد 19/مايو/2019 - 04:26 م
المملكة تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني
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الفجر السعودي
 
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قامت وزارة المالية السعودية بإيداع مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.


جاء ذلك بناء على ما أعلن في 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 أبريل 2019م، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.


وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس – بإذن الله – إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

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