موعد مباراة الزمالك اليوم.. الزمالك ونهضة بركان (نهائي الكونفدرالية) تشاهدونها معانا مجانا
يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك إلى الملعب البلدي ببركان من أجل مواجهة فريق نادي نهضة بركان المغربي
لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.
وتسعى كتيبة سيباستيان جروس إلى
تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم في لقاء الإياب ببرج العرب خاصةً وأن الفريق سيدخل
المباراة بالإعتماد عمر صلاح الحارس الشاب بعد إيقاف جنش بحصوله على البطاقة
الحمراء في مباراة النجم الساحلي الماضية وإصابة الحارس البديل عماد السيد في
المباراة الأخيرة بالدوري المصري.
في المقابل سيعول نهضة بركان على
الكتيبة الهجومية بقيادة كودوجو من أجل تسجيل الكثير من الأهداف في الشباك المصرية
تريح الفريق إياباً خاصةً بعد العبور للقاء النهائي بريمونتادا تاريخية.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتعرض عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الثنائي علي محمد علي وجواد بده.
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