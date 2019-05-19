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إذاعة مباراة الزمالك وبركان عبر شاشات عملاقة بنادي الشيخ زايد

الأحد 19/مايو/2019 - 04:22 م
إذاعة مباراة الزمالك وبركان عبر شاشات عملاقة بنادي الشيخ زايد
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عمرو مصطفي
 
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أعلن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، عن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي ستقام في منتصف ليل اليوم الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، عبر شاشات عملاقة في مقر النادي.

وأكد الهواري، أنه من جانب الدور المجتمعي لنادي الشيخ زايد، جاء القرار بتوفير الشاشات العملاقة بالنادي، لعرض الأحداث الرياضية والوطنية عبرها.

وأردف رئيس نادي الشيخ زايد، إن نادي الزمالك في مهمة وطنية ويلعب باسم مصر، وهو الممثل الوحيد في البطولات الإفريقية، ويجب تقديم كل الدعم.

وختم، "نتمنى خروج نادي الزمالك بنتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة".

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