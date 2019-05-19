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الطاقة السعودية: أعمال التخريب لمحطتي النفط لم تؤثر على إمداداتنا

الأحد 19/مايو/2019 - 04:06 م
الطاقة السعودية: أعمال التخريب لمحطتي النفط لم تؤثر على إمداداتنا
وزير الطاقة السعودي
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وكالات
 
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أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد، إن الوضع في سوق النفط العالمي لن يتأثر بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الفالح في بداية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في جدة، عندما سئل كيف أثرت التوترات الحالية في الشرق الأوسط على سوق النفط العالمي: " لم نتأثر بالتطورات الجيو سياسية".

وقال أيضًا إن القرار الخاص بالإطالة المحتملة لاتفاقية خفض إنتاج النفط سيتم في حزيران/ يونيو.

وأضاف الفالح: "عمومًا، فإن توصيتي للزملاء هي تخفيض المخزون بروية إلى المستوى الطبيعي والبقاء على المسار… والقرار النهائي سيكون في حزيران /يونيو".    
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