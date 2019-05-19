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اليوم.. تخريج طلاب الدفعة الثانية من مشروع "يلا سينما" بسوريا

الأحد 19/مايو/2019 - 04:21 م
اليوم.. تخريج طلاب الدفعة الثانية من مشروع يلا سينما بسوريا
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سعد نبيل
 
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نتيجة لاستكمال مشروع " يلا سينما " مراحله الثلاث ( شاشة – مكتبة– المغامرة السينمائية ) ، تقيم المؤسسة العامة للسينما والمديرية العامة لمدارس أبناء الشهداء حفل تخريج الدفعة الثانية من مشروع " يلا سينما" الخاص بتمكين طلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء من علوم وفنون السينما تنفيذاً لخطتها لهذا العام.


سعياً من المؤسسة العامة للسينما وبالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء لخلق ثقافة سينمائية وفنون بصرية مبدعة ومستقلة وجريئة ومتفاعلة بمجتمعاتنا ومنفتحة على المجتمعات الأخرى، وإلى بناء وتنمية قدرات الأطفال واستخدام السينما للتعبير عن أنفسهم في شتى المواضيع.


يقام الحفل يوم الأحد 19/5/2019 – الساعة الرابعة عصراً - في مسرح مدارس أبناء الشهداء –المزة.


حيث يتضمن الحفل عرض أفلام سينمائية من إنتاج الطلاب ، و لوحات تعبيرية راقصة ، إضافة إلى عرض مسرحي تفاعلي.


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