ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"نور النبي" تتغنى بصفات الرسول في الأوبرا.. الأربعاء

الأحد 19/مايو/2019 - 04:21 م
نور النبي تتغنى بصفات الرسول في الأوبرا.. الأربعاء
نور النبي
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

يتواصل برنامج السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف حيث تقدم فرقة نور النبي للانشاد الديني حفل في التاسعة والنصف مساء الاربعاء 22 مايو يتضمن مختارات من المؤلفات التى تتغنى بصفات واخلاق الرسول الكريم ومواقفه النبيلة منها مولاى صلِّ وسلم ، يا أكرم الخلق ، إيه العمل يا أحمد ، يا إمام الرسل ، قمر ، بادر لقد فاتتك الغنائم ، تشوقت روحى وغيرها.

 

يشار أن فرقة نور النبي تأسست عام 2018 على يد المنشد عبد الله بكير بهدف تقديم الاعمال الدينية التى تتناول صفات الرسول الكريم وتسعى الى نشر محبة النبي وتعريف العالم بمكانته من خلال الاعمال الفنية التى تشمل المدائح والقصائد والأناشيد .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
1
x
16:15
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا