"نور النبي" تتغنى بصفات الرسول في الأوبرا.. الأربعاء

يتواصل برنامج السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف حيث تقدم فرقة نور النبي للانشاد الديني حفل في التاسعة والنصف مساء الاربعاء 22 مايو يتضمن مختارات من المؤلفات التى تتغنى بصفات واخلاق الرسول الكريم ومواقفه النبيلة منها مولاى صلِّ وسلم ، يا أكرم الخلق ، إيه العمل يا أحمد ، يا إمام الرسل ، قمر ، بادر لقد فاتتك الغنائم ، تشوقت روحى وغيرها.

يشار أن فرقة نور النبي تأسست عام 2018 على يد المنشد عبد الله بكير بهدف تقديم الاعمال الدينية التى تتناول صفات الرسول الكريم وتسعى الى نشر محبة النبي وتعريف العالم بمكانته من خلال الاعمال الفنية التى تشمل المدائح والقصائد والأناشيد .