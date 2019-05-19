نصيحة جروس للاعبي الزمالك قبل موقعة بركان

حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لاعبيه من إرتكاب أي أخطاء من على حدود منطقة الجزاء في مباراة نهضة بركان المغربي مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية.





وأكد جروس للاعبي الزمالك أن المنافس يجيد بشكل كبير في الكرات العرضية وسط طول القامة والتفوق في ضربات الرأس لذلك طلب من لاعبي الزمالك استخلاص الكرة بدون ارتكاب أخطاء.





يذكر أن لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي سيقام يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



