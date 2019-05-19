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المصري جريشة لتحكيم ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي

الأحد 19/مايو/2019 - 04:14 م
المصري جريشة لتحكيم ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي
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مروى الجلاصي
 
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قامت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة ذهاب نهائي رابطة الأبطال، بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي.

وسيكون مع جريشة في مهمّة تحكيم النهائي المرتقب، كل من المساعدين السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق الشتالي.

ويذكر بأنّ مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، ستقام يوم الجمعة القادم 24 ماي 2019، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.
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