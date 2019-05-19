القنصل المصري في جدة يشيد بمعرض رمضانيات 11

أشاد السفير د حازم رمضان القنصل المصري العام بمعرض رمضانيات الجماعي الحادي عشر الذي نظمه اتيليه جدة للفنون الجميلة خلال زيارته للمعرض مع زوجته الفنانة التشكيلية الدكتورة نيفين درويش وقال ان المعرض يعكس التطور المذهل للفنون والثقافة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المرحلة الأخيرة وأشاد أيضا بالمشاركة المصرية المتميزة في هذا المعرض وخصوصا الاعمال النحتية





وكان رجل الاعمال السعودي لؤي حكيم قد افتتح المعرض وسط حضور جماهيري





وقال هشام قنديل مدير اتيليه جدة وصاحب فكرة المعرض المعرض تضمن 100 عمل فني ما بين التصوير والرسم والنحت والجرافيك لنخبة من فناني السعودية والعالم العربي وسيستمر الي نهاية شهر رمضان المبارك وكان حضور الفنانات التشكيليات لافتا هذه الدورة وكذلك الاعمال النحتية والمجسمات





ودرات معظم الاعمال المقدمة حول روحانيات الشهر الكريم وموضوعات تتعلق بالبيئة والتراث وهناك اعمال اخري تقدم خارج هذا النص كما ستشارك مجموعة من الاعمال النحتية المتميزة ابرزها اعمال الفنان هاني السيد ومن ابرز المشاركين في هذاالمعرض من الفنانين العرب اعمال الفنان المصري الراحل عمر النجدي واعمال الفنان الراحل السعودي فهد الحجيلان والفنانة المصرية الدكتورة نيفين درويش حرم القنصل المصري في جدة الدكتور حازم رمضان وشارك أيضا نخبة من فناني السعودية مثل عبدالله حماس وعبدالله ادريس وفهد خليف ومحمد الرباط ورياض حمدون ومحمد الشهري وعبدالرحمن المغربي وباسم الشرقي ونوال مصلي وريم الديني وعلا حجازي ومحمد الخبتي ونهار مرزوق ونذير ياوز وسعبد العلاوي ورهيفه بصفر وسحر عناني ووهيب زقزوق ود عصام عسيري



