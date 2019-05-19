ميناء دمياط يستقبل 9 ألاف طن من القمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة .





و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2648 طن قمح .





في حين غادر عدد 577 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27056 من البضائع العامة منها عدد 111 سيارة نقل محملة بـ 6325 طن قمح .





و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170022، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78898 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 9574 طن فوسفات و 3060 طن رمل و 713 طن أرز و 4000 طن مولاس .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1029 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 160 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 307 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2272 طن أرز و 5203 طن خشب و 14468 طن حديد و 1080 طن زيت و 4162 طن ذرة و 9112 طن قمح .





هذا و قد غادر الميناء قطاران حجارة بعد أن قاما بتفريغ 2000 طن من حمولتهم .