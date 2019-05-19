جلسة التصوير الرسمية لصناع فيلم LUX ÆTERNA بمهرجان كان السينمائي

وصل صناع فيلم LUX ÆTERNA، المشارك ضمن عروض منتصف الليل، لإجراء جلسة التصوير الرسمية الخاصة بهم في سادس أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.





وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.





وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".



