نجوم الفن والإعلام في سحور المهندس حسام الخولي والإعلامية شمياء السباعي (صور)

أقام المهندس حسام الخولي وحرمه الإعلامية شيماء السباعي، مأدبة سحور جمعه فيها العديد من نجوم الفن والأعلام وبعض رجال وسيدات المجتمع وأعضاء البرلمان المصري وذلك في منزلهم بأحد الفيلات الفخمة بالشيخ زايد.

وكان ضمن الحضور من الفنانين خالد زكي ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصيرفي والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبي والنائب احمد السجيني وحرمه والدكتور محمد عبد اللطيف والنائب أيمن ابوالعلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى ورجل الاعمال مجدي جميل وحرمه الإعلامية جيهان منصور ورجل الأعمال أحمد فتح الله وحرمه الكاتبة جيلان جبر.

كما حضر رجل الاعمال محمد عبداللطيف وحرمه والإعلامية نرمين الشريف وخطيبها المستشار حسن أحمد والنائبة رشا رمضان ونجلاء السيد وحنان شعراوي الإعلاميين وائل الإبراشي وتامر امين و اسامة منير وحرمه واحمد الشاعر و دعاء فاروق وبوسي شلبي و لمياء فهمي عبد الحميد و لميس سلامة و امل الحناوي و داليا ابوعميرة ومي حامد و وفاء ماهر ومصمم الأزياء هاني البحيري البحيري ورجل الأعمال سامح صدقي واحمد الخولي نجل المهندس حسام الخولي والفنان الشاب زياد حسني نجل الإعلامية شيماء السباعي وسيدة المجتمع الدكتورة عواطف سيراج الدين و غيرهم من الأصدقاء.