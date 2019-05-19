شيخ الأزهر يستقبل وزيرة الهجرة.. والأخيرة: الوافدون بالأزهر قوة ناعمة لمصر بالعالم
الأحد 19/مايو/2019 - 04:16 م
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يستقبل كل عام طلابًا وافدين من أكثر من مائة دولة، ويقدم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب؛ ليستقوا العلوم الدينية والدنيوية ويعودون إلى بلادهم سفراء للإسلام والسلام، لافتًا إلى أن بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم، كما ساهموا بقوة في تنمية ورقي بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التي تعلموها في الأزهر.
من جهتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن خريجي الأزهر الوافدين أحد أهم القوة الناعمة لمصر في العالم، مشيرةً إلى أن تقلد بعض خريجي الأزهر مناصب رفيعة في بلادهم يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره في العالم.
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