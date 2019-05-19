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الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التعاون العلمي والثقافي مع أرمينيا

الأحد 19/مايو/2019 - 04:15 م
الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التعاون العلمي والثقافي مع أرمينيا
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محمود الجلاد
 
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير كارين جريجوريان ، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي، ويعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف الحضارات، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع أرمينيا، وذلك من خلال تقديم بعض المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في أرمينيا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جانبه قال سفير أرمينيا إن مصر وأرمينيا تربطهما علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى مئات السنين، مشيدًا بجهود الأزهر ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعت في فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدًا أن رسالة التسامح والسلام التي يحملها الأزهر هي رسالة عالمية تشترك فيها جميع الأديان والشعوب.

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