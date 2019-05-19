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نجم المنتخب المصري ضحية "رامز في الشلال" على MBC مصر.. الليلة

الأحد 19/مايو/2019 - 04:11 م
نجم المنتخب المصري ضحية رامز في الشلال على MBC مصر.. الليلة
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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تتواصل سلسلة حلقات المقالب الشهيرة "رامز في الشلال" والتي يقدمها الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر يوميًا طوال الشهر الكريم.

 

ويحل اليوم الكابتن أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقة الليلة من البرنامج.

 

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

 

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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