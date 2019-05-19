اليوم.. ماجد المصري ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

يحل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 6:40 مساءً.

"شيخ الحارة"، هو برنامج حواري تستضيف "وهبة" من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

يذكر أن ماجد المصري، كان قد احتفل مؤخرًا، بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري، علي مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، وذلك بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر عقد القران أسرة العروسين وأصدقائهما، وكذلك عدد من الفنانين، في مقدمتهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان حسام الحسيني وزوجته.