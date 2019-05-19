ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. ماجد المصري ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

الأحد 19/مايو/2019 - 02:56 م
اليوم.. ماجد المصري ضيف بسمة وهبة في شيخ الحارة
ماجد المصري وبسمة وهبة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

يحل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 6:40 مساءً.

 

"شيخ الحارة"، هو برنامج حواري تستضيف "وهبة" من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

 

يذكر أن ماجد المصري، كان قد احتفل مؤخرًا، بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري، علي مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، وذلك بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر عقد القران أسرة العروسين وأصدقائهما، وكذلك عدد من الفنانين، في مقدمتهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان حسام الحسيني وزوجته.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا