أسعار اللحوم البلدي والضأن والكندوز والبتلو اليوم الأحد 19 مايو 2019

تشهد أسعار اللحوم حالة من الركود العام في أسواق اللحوم البلدية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، واستقرار سعرها خلال الشهور الأخيرة، وذلك على الرغم من ندرة المعروض من اللحوم البلدية.





ونقدم لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 19 مايو الجاري، الموافق 14 رمضان، وذلك وفقاً لأسعار أسواق اللحوم البلدية التي تشهد استقرار تلك الأيام.





حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم ما بين 110 إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم السبت الموافق 18 مايو ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو الواحد في أسواق اللحوم البلدية.





كما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو اللحم الجاموسي ما بين 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو الواحد في أسواق اللحوم البلدية.





وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي ما بين 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو اللحم السوداني 75 جنيهًا، واللحم الهندي 75 جنيهًا.





أما عن سعر الكبدة المجمدة فسجل 0 3جنيهًا ، والكبدة البلدي سجل 130 جنيهًا.