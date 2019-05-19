رفع مخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير بقرى ديرمواس بالمنيا



وقال المهندس علي غلاب رئيس المركز، إن أعمال المتابعة مستمرة من رؤساء القري مؤكدا ً أن الوحدة المحلية للقرية هي التي تقوم برفع نواتج التطهير ورفع مخلفات القرية بشكل عام ودوري باستخدام معداتها، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا رفع نواتج التطهير علي ضفاف ترعة الديروطية بقرية الرحمانيه وترعة البدرمانيه بقرية نزلة البدرمان، تنفيذا ً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع مخلفات الترع والمصارف، وتسوية جوانب الطرق وتمهيدها لمرور المواطنين دون أية معوقات، وتكثيف الحملات لرصد تشوينات المخلفات الزراعية وإزالتها ونواتج التطهير.