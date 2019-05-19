تسليم تميمة أمم إفريقيا للرئيس السيسي

حرص محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا، على نشر فيديو عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، عن تميمة البطولة " توت"، موضحًا أن تمثال التميمة تم تسليمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وعلق فضل على الفيديو قائلا: "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها"، موجها الشكر إلى مصمم التميمة قائلا: "شكرا تامر مرتضى لعمل تميمة TUT بلا مقابل، كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية".









وتابع فضل: "مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة في أول ايّام العيد".



