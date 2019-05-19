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الزمالك يفاوض نجم بيراميدز

الأحد 19/مايو/2019 - 03:00 م
الزمالك يفاوض نجم بيراميدز
دونجا
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هاني عصام
 
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فتح أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خط المفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق.

 

وأجرى أمير مرتضى اتصالًا هاتفيًا باللاعب قبل سفره مع بعثة الزمالك إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وطلب دونجا من أمير مرتضى التفاوض مع مسئولي بيراميدز والحصول على موافقتهم بشكل رسمي في ظل ارتباطه بعقد معهم.

 

وتألق دونجا مع بيراميدز في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه ويعتبر من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الجاري ومرشح للمشاركة مع المنتخب الوطني في أمم افريقيا 2019.

 

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