التليفونات ممنوعة في الزمالك أمام نهضة بركان
الأحد 19/مايو/2019 - 02:54 م
هاني عصام
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منع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك لاعبيه من الهواتف المحمولة في الساعات الماضية قبل لقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وطلب أمير مرتضى من اللاعبين
التركيز الكامل وإبعاد أنفسهم عن الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حتى لا تكون
لها تأثير سلبي عليهم.
ويقيم الزمالك في فندق
"ميليا" بمدينية السعيدية بالمغرب في منطقة تتسم بالهدوء.
وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان
في الثانية عشر منتصف الليل على أن يقام لقاء الإياب على ستاد برج العرب.
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