كورة ستار FILmil3m بث مباشر مباراة برشلونة ضد ايبار اليوم 2019/5/19 رابط مشاهدة فى الدوري الاسباني

بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار، مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار،يحل نادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة وربع عصرا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “بلدية إيبوروا” ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني هذا الموسم، ويسعى كبير مقاطعة كاتلونيا إلى ختام البطولة المتوج بلقبها رسميا بالطريقة الأمثل كمصالحة للجماهير الثأرة منذ مباراة ليفربول الإنجليزي وكارثة دوري أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار

مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم بث مباشر بدون تقطيع حيث خرج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بطريقة مذلة، وذلك بعدما استطاع الريدز التغلب في الإياب على برشلونة برباعية نظيفة على أرضية ملعب “أنفيلد”، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على “الكامب ناو”.





بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار

بث مباشر برشلونة ضد ايبار فى الدوري الاسباني اليوم فيما يطمح إيبار على الجهة المقابلة إلى خطف الثلاث نقاط أملا في تحسيم مركزه بعض الشئ بالإضافة إلى تقديم أجمل الهدايا لجماهيره بالفوز على المتوج بلقب اللاليجا هذا الموسم، وتعد مباراة الغد بمثابة مباراة تحضيرية لبرشلونة قبل نهائي كأس الملك أمام فالنسيا.





برشلونة بث مباشر ضد إيبار اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يتربع برشلونة الذي توج بلقب البطولة على عرشالصدارة برصيد 86 نقطة، بينما يحتل إيبار المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.





رابط برشلونة بث مباشر وإيبار

برشلونة بث مباشر الان أعلن المدير الفني للفريق “أرنستو فالفيردي” قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إيبار، وتشهد القائمة غيابات عديدة أهمها مهاجم الفريق “لويس سواريز”، حيث تضم القائمة كلا من :





مشاهدة مباراة برشلونة ضد ايبار الان

حراسة المرمى : تير شتيجن – سيليسين. الدفاع : جوردي البا – لينجليت – سامويل اومتيتي – جيرارد بيكيه – توديبو – سيميدو – سيرجو روبرتو – واجي. الوسط : سيرجو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فيدال – بويج– آلينيا – كارليس بيريز. الهجوم : ليونيل ميسي – مالكوم – آبل رويز.





بث مباشر برشلونة اليوم

رابط بث مباشر برشلونة الان تنطلق مباراة برشلونة وإيبار ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني لهذا الموسم في تمام الساعة الرابعة وربع بتوقيت القاهرة عصر غد الأحد، على أرضية ملعب “إيبوروا”، فيما تذاع المباراة حصريا على قناة Bein SPORT HD 3 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.





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