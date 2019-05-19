50 يوما راحة لريال مدريد
الأحد 19/مايو/2019 - 02:47 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
منح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 50 يوما بعد نهاية الموسم الكروي.
وخرج ريال مدريد هذا الموسم خالي
الوفاض حيث احتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، وخرج من كأس ملك إسبانيا،
كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق الملكي
في التحضير للموسم الجديد يوم السابع من شهر يوليو المقبل.
وخسر ريال مدريد ظهر اليوم على
ملعبه أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني
"الليجا"
Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد اخبار ريال مدريد اخبار الرياضة
- بالأرقام.. مسيرة فالفيردي وزيدان مع برشلونة وريال مدريد هذا الموسم
- بارتوميو يوجه رسالة إلى رئيس ريال مدريد وجماهير برشلونة
- ريال مدريد يتسلل لخطف أهم صفقة لبرشلونة
- ريال مدريد يغدر ببرشلونة
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يحسم كبري صفقاته والبرسا يهدي الريال صفقة جديدة
- ريال مدريد يحسم مصير 3 نجوم في الفريق
- مفاجأة كبري بشأن نجوم ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يهدد صفقة برشلونة الذهبية وبيريز يقرر بيع نجم الفريق
- مارسيلو: ريال مدريد أنهى الموسم بشكل سئ لكنه لن يغير من قيمة النادي