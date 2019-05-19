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50 يوما راحة لريال مدريد

الأحد 19/مايو/2019 - 02:47 م
50 يوما راحة لريال مدريد
ريال مدريد
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علي نبوي
 
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منح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 50 يوما بعد نهاية الموسم الكروي.

 

وخرج ريال مدريد هذا الموسم خالي الوفاض حيث احتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، وخرج من كأس ملك إسبانيا، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الملكي في التحضير للموسم الجديد يوم السابع من شهر يوليو المقبل.

 

وخسر ريال مدريد ظهر اليوم على ملعبه أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا"

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