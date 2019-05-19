غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي بديوان محافظة أسيوط

Advertisements

شكل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على سير امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية، وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات، حيث بدأت اليوم الأحد وتتم باستخدام التابلت متمنيا للطلاب دوام التوفيق في أداء الامتحانات.. بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء من مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات، وشركة كهرباء مصر الوسطى لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية الامتحانات.



وقال المحافظ، إنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع التوجيه لشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي دون انقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الامتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.



وأشار "نور الدين" إلى جاهزية مديرية التربية والتعليم بخطط بديلة للامتحانات الورقية وبشكل فوري في حالة حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الإلكترونية أو على المستوي الشخصي لكل طالب في حالة حدوث أى أعطال موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل عل حلها فورا مؤكدًا على تلقى الغرفة تقريرًا دوريًا من المدارس ومن الغرف الفرعية بالإدارات على مستوى المحافظة عن أعمال الامتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.