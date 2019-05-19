السيسي لرئيس مجلس الشيوخ الكندي: مصر نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي بالمنطقة

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي.





وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، أكد حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية، مشيرًا إلى أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به للتعايش السلمي بالمنطقة.



