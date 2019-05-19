في بادرة إنسانية.. إبراهيم وأسامة دشيشة يقيمان سحور لمركز رعاية الأطفال المعوقين بجدة (صور)

تحت شعار "الإعاقة قدر… ولكن الإرادة قرار" دعا الأستاذ ابراهيم دشيشة والدكتور أسامة دشيشة أطفال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة مع أسرهم لتناول طعام السحور في أحد الفنادق العالمية بجدة تكريما لهم لقوة الإرادة التي يتمتعون بها حيث تجاوزوا صعوبات الإعاقة وواصلوا الحياة بكل عزيمة وإصرار وحماس حتى نافسوا غير المعوقين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية ، حيث أثبت أطفال المركز مقدرتهم الفائقة في التغلب على الصعوبات التي تواجه حياتهم وبرعوا في العديد من المجالات المختلفة وخلال الحفل اجتمعت الزينة والحلوى وضحكات الأطفال بالألعاب والألوان وفوانيس رمضان.

وذكر مدير المركز الدكتور زهير عبد الرحيم ميمني أن شهر رمضان المبارك لهذا العام شهد إطلاق حملة "الإعاقة قدر …. ولكن الإنسانية قرار" لتوعية المجتمع بالاعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها بالإضافة الى ابراز جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة لدوره الكبير في رعاية وتأهيل هذه الفئة المميزة من المجتمع حيث يتلقى أكثر من 509 طفل وطفلة سنويا الخدمات التأهيلية في أقسام العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب وعلل الكلام بالإضافة الي ورش الجبائر الطبية والمسابح المسخنة والأنشطة المختلفة مثل برنامج الهيبوثيرابي وهو جلسات العلاج الطبيعي من خلال ركوب الخيل ، وبرنامج البدلة الفضائية الثيرا سوت، بالإضافة الي الخدمات التعليمية من خلال 10 فصول مجهزة تقنيا بأحدث ألواح الدراسة والمناهج المتخصصة والمعلمات القديرات المتخصصات في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية والرحلات العلمية والترفيهية.

وسيكون خلال هذه الحملة إبراز لقصص نجاح للعديد من الأطفال الذين تجاوزوا الصعوبات في حياتهم وأصبحوا من الأبطال في الرياضة أو التعليم أو الأنشطة الأخرى في مختلف نواحي الحياة.

كما شكر د. زهير ميمني أهالي الأطفال والعاملين بالمركز ورجال الأعمال وفي مقدمتهم رجل الاعمال الاستاذ ابراهيم دشيشة ودكتور أسامة دشيشة لدعمهم المستمر لإبناء المركز وتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياُ ان يتقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح اعمالهم بالخير وان يعيده علينا وعليكم بالبركات. .

الجدير بالذكر أن ابراهيم دشيشة قد تبرع سابقا بمكافأة مقدارها خمسمائة ألف ريال لاعضاء المنتخب السعودي للمعوقين الذي فاز ببطولة العالم في كرة القدم للمرة الثالثة في عام ٢٠١٤م.