حصد 273 ألف فدان وتوريد 163 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توريد 163 ألفا و930 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، وأن المساحة التي تم حصادها بلغت 273 ألفا و703 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ355 ألفا و659 فدانا.



وأشار إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر وعدد 5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طن، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.



كما أكد المحافظ أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة "محلى – مستورد" عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية آثمان القمح المورد.