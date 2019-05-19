مشاهدة مباراة إيبار وبرشلونة بث مباشر اليوم 19-5-2019 في بطولة الدورى الاسبانى، فى منافسات الاسبوع الثامن والثلاثون من الليجا الاسبانى حيث نتابع رابط يلا شوت فى بث حي مباشر ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث نتابع رابط يلا كورة مباشر لايف هذا ويستضيف الملعب البلدى ايوروا اللقاء فى مواجهة قوية تجمع بين الفريقين بث مباشر مباراة إيبار مع برشلونة يلا شوت بدون تقطيع، على موقع كورة اون وصباح مصر لايف يوتيوب في اطار منافسات الدورى الاسبانى.





مشاهدة مباراة إيبار وبرشلونة بث مباشر

بث مباشر مباراة إيبار مع برشلونة اليوم اون لاين فى منافسات الدور الثانى من بطولة دورى المحترفين الاسبانى, يلا كورة اون لاين حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز فى المباراة ونتابع رابط koraon اون لاين بدون تقطيع فى مواجهة شديدة القوة تجمع بين إيبار مع برشلونة يحتل فريق برشلونة الترتيب الاول بعدد 86 نقطة ويتواجد فريق ايبار فى الترتيب 12 بعدد 46 نقطة.





مباراة إيبار وبرشلونة بث مباشر

مشاهدة مباراة إيبار مع برشلونة بث مباشر اليوم اون لاين فى الدورى الاسبانى, يلتقى كلا من الفريقين فى لقاء متاح فيه كافة الفرص يسعى كلا منهم فى حسم المباراة لصالحه حيث من المقرر ان تقام مباراة إيبار مع برشلونة لايف، ونتابع رابط yalla shoot فى نقل مباشر حى بدون تقطيع ويمكن مشاهده المباراة على موقع كورة اون وصباح مصر في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الخامسة والربع بتوقيت مكه مباشر.





موعد مباراة إيبار وبرشلونة

بطولة الدورى الاسبانى

الساعة : 16:15 بتوقيت مصر

الساعة : 17:15 بتوقيت السعودية

بث مباشر إيبار مع برشلونة

مشاهدة مباراة إيبار مع برشلونة

مباراة إيبار مع برشلونة بث مباشر



