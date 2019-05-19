"الزراعة" توافق على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية

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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معهد ديني إعدادي أزهري فتيات على مساحة 7 قيراط تبرع أحد المواطنين والواقعة بحوض نصر الله البحري بزمام دنشال بمركز ومدينة دمنهور.



كما أعلن الموافقة على إقامة معهد ديني أزهري آخر على مساحة 9 قيراط تبرع من أحد المواطنين بحوض ليديا "السباخ نم1 – 1 فصل رابع السبورة" ناحية عزبة القصر بقرية ديروط بمركز ومدينة المحمودية.



ويعتبر المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.