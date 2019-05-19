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تشغيل خط مياه "الزعفرانة - الطرانة" بتكلفة 42 مليون جنيه بالبحيرة

الأحد 19/مايو/2019 - 02:41 م
تشغيل خط مياه الزعفرانة - الطرانة بتكلفة 42 مليون جنيه بالبحيرة
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إسلام أمين
 
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تسليم وتشغيل خط مياه "الزعفرانة – الطرانة" بطول 10 كيلو متر وقطر 600 ملليمتر من محطة مياه العباسي لخدمة 190 ألف نسمة بالمنطقة الصناعية بالطرانة ومدينة الحرفيين بفرهاش ومنطقة الوحدة المحلية بأبو الشقاف بمركز ومدينة حوش عيسى.

بالإضافة إلي تغذية منطقة الشوكة والبرنوجي وحفص ونديبة وتوابعهم بمركز ومدينة دمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون جنيه، وذلك بهدف الارتقاء بخدمات مياه الشرب بنطاق المحافظة والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط خاصة بأطراف المحافظة داخل القرى والعزب والنجوع والتجمعات.

كما أكد "أمنه" أنه تم بدء العمل في تنفيذ الخط منذ عام وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات"، مشيرا إلي خطة المحافظة في رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومد خطوط مياه جديدة وعمل إحلال وتجديد وصيانة خطوط المياه الجديدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
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