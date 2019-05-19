نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد أعمال امتحانات كلية الطب وامتحانات التخلفات

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تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أعمال امتحانات التخلفات التي بدأت في عدد من كليات الفرع بأسيوط.



ورافقه خلال الجولة الدكتورة خلود حسام، عميد كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور السيد مصطفى، عميد كلية التربية بنات.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية بكلية الطب بنات، رافقه خلال الجولة الدكتور عصام الدين محمد، عميد كلية الطب بنات.



وأكد عبد الرؤوف، ضرورة تواجد الأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة للإجابة على استفسارات الطالبات وحل أي مشكلة طارئة قد تؤثر سلبًا على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الإمتحانات.



وأشاد بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطالبات أداء إمتحاناتهن في سهولة ويسر، مؤكدًا على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.