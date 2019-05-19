"حجازة تتحدى".. حملة لشباب القرية لسحب الثقة من برلماني عن دائرة قوص وقفط بقنا

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أعلن ائتلاف شباب قرية حجازة بمحافظة قنا، تدشين حملة لسحب الثقة من المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قوص، وذلك على خلفية تصريحات لـه، عقب تقدمه بطلب إحاطة أثناء مناقشة المجلس للقرض الدولي الخاص بتنمية الصعيد، مطالبًا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها المواطنين، والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات غير المدروسة والتي تؤدي إلى احتقان الشارع.



وأكد مسؤلوو الائتلاف، تدشين الحملة في جميع النجوع التابعة للقرية، وعددها 14 نجعا، وذلك لما بدر من النائب من تصريحات ضد مصالح أهالي القرية، وتعنَّته ضدهم، حيث بدأت الحملة في جمع توقيعات لسحب الثقه من النائب وذلك بتوزيع الاستمارات علي المواطنين بالقرية تمهيدًا لعرضها علي كافة الجهات المعنيه.



وكانت ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، الاسبوع الماضي طلب قدَّمة النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولى الخاص بتنمية محافظات الصعيد، المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحى، والبنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة.



وقال نائب الدائرة، خلال جلسة البرلمان، إن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا فى تنفيذ الصرف الصحى في القرى التى ليس لها ظهير صحراوى وهى قرى "شنهور- الكلاسة - الكراتية"، مشيرًا الي أن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلي حد الخطورة يهدد حياة المواطنين تقوم سيارات المجارى بكسح بيارات تلك القري ورميها في المصارف والترع التى تروى الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوى والسرطان.



وأضاف أن وجود جبل بجانب تلك القري سالفة الذكر يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية، فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد 6 قري نظرًا لكبر مساحتها، بالإضافة إلي وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه المصانع إلي الآن لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها، وتقوم بصرف مخلفاتها فى مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه.