طلاب أولى ثانوي بالقليوبية: امتحانات التابلت "فاشلة"

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الصف الأول الثانوي بعدد من مدارس محافظة القليوبية، لعدم استخدامهم التاب لسقوط السيستم والذي لم يعمل منذ بداية العام في الإمتحان، معربين عن عدم رضائهم عن تلك المنظومة.





وأكد الطلاب أنهم أدوا اليوم امتحان اللغة العربية ورقيا، مشيرين الي أن منظومة التابلت فاشلة ولا اهمية له.





وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، اعلنت أنه نظرا لوجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم، ورقيًا بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيًا وهي مدارس الشموت، السادات، وبطا الثانوية.





وأكد عجلان، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسي 20182019،حيث يؤدي صباح اليوم 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات في 12 إدارة تعليمية.





وأكد تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديري التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي؛ لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.





وأشار وكيل التعليم، إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرًا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرًا، مؤكدا أن الاختبار الإلكتروني هو الأصلى للطلاب، ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.