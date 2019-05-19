مودريتش يدخل تاريخ ريال مدريد

دون الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً مع الملكي خلال مواجهة ريال بيتيس مساء اليوم في البرنابيو.





واستضاف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الاخيرة على ملعب البرنابيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري هذا الموسم.





ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لوكا مودريتش وصل للمباراة رقم 200 مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني وذلك خلال موسمه السابع مع الملكي.





ووصل مودريتش إلى ريال مدريد في موسم 2012-2013 بناء على طلب صريح من البرتغالي جوزيه مورينيو خلال ولايته السابقة مع الفريق، ومنذ ذلك الوقت وهو لاعباً أساسياً في صفوف الفريق.





في 199 مباراة لعبها مودريتش حتى الآن مع ريال مدريد ، حقق الكرواتي 134 انتصارًا و 32 تعادلاً و 33 هزيمة مسجلاً 12 هدفًا.



