مروان قدري ويارا الجندي في زيارة للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ لدعم مريضات سرطان الثدي (صور)

فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمرضى سرطان الثدى، زار الإعلامى مروان قدري والإعلامية يارا الجندى وأخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧، وحرصوا على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط بعض الصور التذكارية معهن، واشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى والتعامل الراقي من قبل فريق التمريض والأطباء والتى تكسر الصورة التقليدية والمغلوطة عن المستشفيات الحكومية وأضافوا أن المعهد القومي للأورام ٧٧٧ صرح قومى كبير يفخر به كل مصرى وتمنوا أن يكون هناك الكتير منه فى جميع محافظات مصر للقضاء على مرض السرطان اللعين ودعوا كل محبى الخير وخصوصا فى هذا الشهر الكريم أن يتبرعوا للمساهمة في إنقاذ وشفاء كل مرضى السرطان.