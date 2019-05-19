أبوريدة وعبد الغني يكرمون الأندية الصاعدة فى حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين

فى إطار حرصها الدائم على الالتقاء بكل أندية مصر ومن أجل بحث العديد من مشاكلهم التى تواجه الأندية المصرية والعمل على حلها أقامت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين حفل افطارها السنوى مساء امس السبت بإحدى فنادق القاهره الكبرى .





وحضر الحفل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة ونائبه الكابتن أحمد شوبير وأحمد مجاهد وسيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبدالفتاح ودينا الرفاعي وباقى أعضاء المجلس واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد الى جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة اجيرى والكابتن هانى رمزى وايهاب لهيطة والجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين هذا إلى جانب اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا 2019 بقيادة الكابتن محمد فضل هذا إلى جانب كل اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجبلاية

وقام مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى أن مجلس إدارة الجمعية بتقديم كل الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ووعدهم بأن مجلس الجبلاية سوف يبحث مشكلة الصعود والهبوط من جديد فى ضوء الاقتراحات المقدمة من الأندية .









وعلى هامش حفل الافطار قام عبدالغنى والمهندس هانى ابوريدة بتكريم الأندية الصاعده إلى الدورى الممتاز والدرجة الثانية .









كما أكد أحمد شوبير على شكر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ووعد بأن يكون تنظيم بطولة أمم أفريقيا على أعلى مستوى وتمنى أن يحقق منتخبنا حلم المصريين بالتتويج بالبطولة.



