عاجل.. الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019 (صور)
الأحد 19/مايو/2019 - 01:30 م
الفجر الرياضي
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كشف محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر عن تميمة بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في شهر يونيو المقبل.
كان رواد التواصل الاجتماعي قد أعلنوا منذ يومين عن تسريب
للتميمة إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت اليوم عن تميمة أمم إفريقيا 2019.
وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 على ملاعب القاهرة
والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
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