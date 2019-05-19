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العثور على ألمانية بعد اختفائها في إسلام آباد

الأحد 19/مايو/2019 - 01:30 م
العثور على ألمانية بعد اختفائها في إسلام آباد
الشرطة الباكستانية
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وكالات
 
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ذكر مسؤول أن الشرطة الباكستانية عثرت على شابة من ألمانيا ولدت لاب وأم باكستانيين، وذلك بعد أن اختفت في إسلام آباد الاسبوع الماضي.

 

وقال تنوير ماجسي من شرطة إسلام آباد، اليوم الأحد: "لقد استعدنا الفتاة المفقودة من مدينة لاهور شرقي البلاد".

 

وأضاف ماجسي أنه قد تم إلقاء القبض على شاب كان مع الشابة البالغة من العمر 19 عاماً، مساء أمس السبت، وقد تم نقلهما إلى إسلام أباد لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

 

وقال مسؤول الشرطة إن "مصير القضية يعتمد على شهادة الفتاة". وتحتجز الشابة الألمانية التي يعيش والداها في برلين، لدى الشرطة الباكستانية، بسبب وجود مخاوف بشأن سلامتها.

 

وأوضح ماجسي أنها سيتم إرسالها إلى المكان الذي تختاره، سواء كان ذلك المكان هو السفارة الألمانية في إسلام آباد أو عائلة عمها التي كانت تعيش معها منذ 3 أعوام.

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