الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد وتستمر 4 أيام

حذر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة لطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة حر شديدة وقوية.





وأضاف عطا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه الموجة الحارة تبدأ الثلاثاء المقبل وتصل ذروتها الخميس من الأسبوع الجاري، وتستمر 4 أيام على الأقل.





توقعات الأرصاد الجوية بشان طقس الأحد

توقعت الهيئة أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (26 - 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (25 - 19) والوجه البحري والقاهرة (32 - 20) وجنوب سيناء والغردقة (36 - 25) وشمال الصعيد (36 - 20) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (38 - 24).





تفاصيل حالة لطقس الإثنين المقبل

يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.





وتكون الظواهر الجوية متمثلة في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون الرياح أغلبها معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (30 - 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (26 - 19) والوجه البحري والقاهرة (34 - 18) وجنوب سيناء والغردقة (36 - 25) وشمال الصعيد (37 - 20) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (39 - 24)





تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء المقبل

يشهد طقس الثلاثاء ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (34 - 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (29 - 20) والوجه البحري والقاهرة (38 - 22) وجنوب سيناء والغردقة (39 - 27) وشمال الصعيد (41 - 21) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (42 - 27).





حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل

يشهد طقس الأربعاء ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل المشالية الشرقية، حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الإنحاء نهارًا لطيف ليلًا.





وتكون الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط مما يؤدي غلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (36 - 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (33 - 22) والوجه البحري والقاهرة (42 - 23) وجنوب سيناء والغردقة (36 - 26) وشمال الصعيد (43 - 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (43 - 30).