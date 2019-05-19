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معتز حسن قائمًا بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية بالفيوم

الأحد 19/مايو/2019 - 01:30 م
معتز حسن قائمًا بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية بالفيوم
معتز علي حسن
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ريهام على
 
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أصدر الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم (1073) لسنة 2019 بقيام الدكتور معتز علي حسن- الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية- بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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