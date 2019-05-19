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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الأحد 19/مايو/2019 - 01:25 م
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس الجمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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