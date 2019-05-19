محمد إمام: "هوجان" التريند الأول في مصر ومعظم الوطن العربي





أعرب الفنان محمد عادل إمام عن سعادته بتصدر مسلسله "هوجان" الترند الأول في مصر ومعظم الوطن العربي على موقع "يوتيوب"، والذي ينافس من خلاله في السباق الدرامي لرمضان الجاري.





وشارك محمد إمام، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" بصورة من المسلسل، معلقًا: "الحمد لله هوجان الترند الأول في مصر ومعظم الوطن العربي على اليوتيوب، ومن أول خمسة في باقي الدول اللي جاي ماجاش زيه".





وأضاف: "مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، تونس، ليبيا، لبنان، قطر الجزائر، البحرين، المغرب، عمان، اليمن، الأردن، فلسطين، سوريا، السودان".



