ننشر حركتي الشحن والملاحة بميناء دمياط

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استقبل ميناء دمياط اليوم الأحد، سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، و577 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27056 من البضائع العامة منها عدد 111 سيارة نقل محملة بـ 6325 طن قمح.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170022، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78898 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9574 طن فوسفات و3060 طن رمل و713 طن أرز و4000 طن مولاس.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1029 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 160 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 307 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2272 طن أرز و5203 طن خشب و14468 طن حديد و1080 طن زيت و4162 طن ذرة و9112 طن قمح.

