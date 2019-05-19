بوسي وأوكا وأورتيحا يتألقون في "سهراية" (صور)

تواصل النجمة بوسي، إحياء المزيد من السهرات الرمضانية حيث تعد الأكثر طلبا منذ بداية الشهر الكريم، وقدمت حفلها الرمضاني الثالث مساء الخميس الماضي داخل خيمة "سهراية" بحضور عدد كبير من الاسر ورواد المكان.

حضرت بوسي بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر وقدمت وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها " اه يا دنيا "و" شيكولاتة" واحط ايده يا" و "مبروك عليا"و" عبده" و تعالى".. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي.

شارك في إحياء الحفل الثنائي "اوكا واورتيجا " اللذان اشعلا أجواء المكان بأغاني المهرجانات الخاصة بهم والتي تفاعل معها الجميع.

كان ضمن الحضور الاعلامى ممدوح موسى والفنانة رندا البحيرى والفنانة اميرة هانى والحفل من تنظيم العالمي وليد منصور وماجد حسني وفندق تريامف وامتد حتي مدفع الإمساك .