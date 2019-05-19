البابا تواضروس: نفكر في تقسيم إيبارشية المنيا (فيديو)

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال حوار مع احدى القنوات خلال زيارته لألمانيا، أن هناك فكر لديه فى تقسيم ايبارشية المنيا.





وقال: إيبارشية المنيا لها خصوصية، فمحافظة المنيا بها سبعة إيبارشيات، فبعد نياحة الأنبا ارسانيوس درسنا الأمر مع الانبا مكاريوس الاسقف العام ووجدنا بها عدد كبير من الاباء الكهنة والمشروعات وتحتاج أكثر من يد وهذا أمر طبيعى لأنه كان ماسكها اتنين.





وتابع البابا تواضروس: فهناك بعض الإيبارشيات بعد وفاة أسقفها تم اختيار بديل فى جلسة واحدة مثل إيبارشية دمياط وكفر الشيخ فبين نياحة الاسقف واختيار اخر ٥٠ يوم فقط، فلكل مكان دراسة خاصة به، اما المنيا لانها كبيرة ومتشعبة فلذلك تحتاج اكثر من اسقف لذلك هناك تفكير فى تقسيمها لانها متسعة والخدمة تحتاج، فمطران الجيزة عندما تنيح قسمت الايبارشية لخمسة ايبارشيات، ومطران بنى سويف عندما تنيح قسمت لخمس ايبارشيات.



