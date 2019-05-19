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صحيفة: ترامب يستعد للعفو عن عسكريين أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب

الأحد 19/مايو/2019 - 01:18 م
صحيفة: ترامب يستعد للعفو عن عسكريين أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب
ترامب
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وكالات
 
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للعفو عن عدد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان.

 

ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن إدارة ترامب طلبت من وزارة العدل الإعداد الفوري للملفات اللازمة للعفو عن هؤلاء العسكريين في "يوم الذكرى" (27 مايو) الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في الحروب والمعارك، وذلك على الرغم من أن عملية إعداد مثل هذه الوثائق تستغرق عادة بضعة أشهر.

 

وبين هؤلاء العسكريين الذين سيجري العفو عنهم ضابط العمليات الخاصة في وحدة "نافي سيلز"، إدوارد غالاغر، الذي من المقرر أن يمثل أمام القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة بتهمة قتل مدنيين عزل وذبح أسير بسكين في العراق.

 

وتضم هذه القائمة، حسب الصحيفة، أيضا العنصر السابق في شركة "بلاكووتر" العسكرية الخاصة، نيكولاس سلاتين، الذي أدانته محكمة أمريكية في ديسمبر الماضي بالتورط في قتل 14 مدنيا في بغداد في سبتمبر عام 2007، بالإضافة إلى الضابط ماثيو غولستين المتهم بقتل مدنيين في أفغانستان، وعسكريين متهمين ببالتمثيل بجثث مسلحين قتلى من حركة "طالبان".

 

وكان ترامب قد عفا في وقت سابق من الشهر الجاري عن الضابط السابق في الجيش الأمريكي مايكل بيهينا المدان بقتل عراقي في عام 2008.

 

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