أمير الجوف يشهد توقيع 3 اتفاقيات مجتمعية بصحة المنطقة





شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم الأحد، توقيع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، عددًا من الاتفاقيات مع ثلاث جهات، كما دشن المعرض الصحي التوعوي المتنقل كأحد مبادرات صحة الجوف .





وبين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن الشراكات التي وقعتها صحة الجوف تضمنت شراكة مع جمعية الجوف الصحية، تقضي بإنشاء مركز لجراحة اليوم الواحد، وآخر للمساعدة على الإنجاب، فضلاً عن تأسيس معارض توعية صحية في الأسواق وبعض المدارس والجهات الحكومية والمرافق العامة، وعيادات الأم والطفل في بعض الأسواق، وتنفيذ برنامج «الرعاية الصحية المنزلية»، وبرامج التطوع .





وأفاد الشهراني، أن الشراكة الثانية جرى توقيعها مع جمعية البر الخيرية بالمنطقة؛ بهدف تقديم المساعدة والدعم للأخوة المقيمين الذين يتعرضون لعارض صحي ولا يستطيعون دفع تكاليف العلاج سواء كانوا من المقيمين بالمنطقة أو القادمين كزوار أو عابري سبيل.





فيما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة دروازة المحدودة، وتتضمن إنشاء وتدشين بيت منتصف الطريق وهو برنامج موجه للمتعافين من الإدمان.





وأشار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، إلى أن مبادرة المعرض المتنقل تهدف لرفع الوعي الصحي بتنظيم أكثر من 50 معرضًا توعويًا خلال العام 2019 بشكل دوري في عددٍ من المواقع المختلفة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 .





ونوه أمير منطقة الجوف بمثل هذه المبادرات من القطاع الخاص، لما لها من دور تكاملي مع قطاعات الدولة، وتفعيل أدوارها المختلفة، التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتسليط الضوء على التوعية لأهمية الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج بجميع أنواعها، لترك أثر كبير لدى المجتمع، متمنيًا للجميع التوفيق.



