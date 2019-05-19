البابا تواضروس عن تصريحاته لـ'ميركل': أعرف حساسية ما أقوله جيدا

أجاب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في حواره مع إحدى القنوات خلال زيارته الرعوية لألمانيا على السؤال الآتي: وسائل الإعلام تداولت أقوال مغلوطة لقداستك عن المستشارة الألمانية ميركل نعاني منها جميعًا تحب تقول إيه لأولادك؟.





فقال البابا: أعرف حساسية ما أقوله وتزداد الحساسية عندما اتحدث مع أجانب هذا جانب، الجانب الآخر عندما يكون ابنك حصل على درجة ثلاثة من عشرة "ده مش حلو" لكن في مرة أخرى عندما يحصل على أربعة من عشرة فهذا تحسن، وعندما يحدث هذا يجب أن تقول.





وتابع البابا تواضروس: ما قلته أن الوضع يتحسن يوم بعد يوم مثل وجود قانون بناء كنائس وقانون تقنين الكنائس وقد تم تقنين تسعمائة مكان في خلال سنتين أي تقنين مكان كل يوم.



