جماهير ريال مدريد تهاجم زيدان

هاجمت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني المدير الفني للملكي زين الدين زيدان خلال مواجهة ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن مشجعو ريال مدريد قاموا بالهتاف ضد زيدان وذلك بعد نهاية الشوط الأول أمام ريال بيتيس في ملعب البرنابيو.









واشارت الصحيفة إلى أن الشوط الأول شهد غضب كبير من الجماهير على أداء الفريق وكان هناك سماع الكثير من صيحات وصافرات الاستهجان ضد اللاعبين والمدرب.









واكدت الصحيفة على أن زيدان المدير الفني للفريق كان له النصيب الاكبر من الانتقادات بعض الظهور بشكل سئ في ظل تفوق خصمه ريال بيتيس بالشوط الأول.









الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وبيتيس بدون أهداف.



